Многие жители Чернигова удивились, что сквер в их городе переименовали в честь президента США Дональда Трампа.

В ходе опроса часть жителей района, где расположен сквер, сообщили, что там давно уже не могут гулять дети, потому что за территорией никто не ухаживает.

По словам опрошенных, сперва необходимо было облагородить сам сквер.

"Конечно, чтобы сделали красоту для деток. Так, чтобы гулять можно было", - говорит местная жительница.

Другие же заявили, что со стороны Трампа идет "пока только треп".

"А что Дональд Трамп сделал для Украины? Вот на сегодняшний день, что он сделал такого, чтобы переименовывать улицу или город или еще что-то?", - отмечает остановленный мужчина.

Однако ряд опрошенных также благосклонно отнеслись к переименованию.

Напомним, в Украинском институте национальной памяти раскритиковали переименование черниговского сквера "Сказка" в честь президента США.

Ранее на 46-й внеочередной сессии Черниговского горсовета 22 депутата поддержали предложение переименовать сквер "Сказка" в честь Трампа.

При этом в Украине уже присваивали названия местам в честь живых зарубежных политиков. Так, в Хусте появилась улица имени британского премьер-министра Бориса Джонсона.