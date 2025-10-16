22 депутата Черниговского горсовета поддержали предложение переименовать сквер "Сказка" в честь президента США Дональда Трампа. Решение было принято сегодня на 46-й внеочередной сессии.

Об этом сообщила председатель фракции "Европейской солидарности" в горсовете Марина Семененко в Facebook.

Семененко и внесла предложение о переименовании на голосование.

"С целью чествования выдающихся политических лидеров современности, а также привлечения международного внимания к восстановлению города-героя Чернигов предлагается переименовать сквер "Сказка" в сквер Трампа.

Дональд Трамп — известный мировой политический деятель, который последовательно выступает за мирное урегулирование затяжных международных конфликтов, защиту национальных интересов и стабильность глобального пространства безопасности. В мире значительная часть граждан рассматривает его как символ силы, уверенности и прагматичного подхода к дипломатии", — говорится в пояснительной записке к решению.

Также Семененко отметила, что будет ждать Трампа с визитом в Чернигов.

"В Чернигове теперь есть сквер Трампа. Следующий шаг — обращение к президенту США и его семье. Пригласим в город-герой в гости!" — написала депутат в соцсети.

Ранее в Украине появилась улица Бориса Джонсона.

Напомним, в Верховной Раде не нашлось достаточного числа депутатов, готовых выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.