В Чернигове появился сквер Трампа
22 депутата Черниговского горсовета поддержали предложение переименовать сквер "Сказка" в честь президента США Дональда Трампа. Решение было принято сегодня на 46-й внеочередной сессии.
Об этом сообщила председатель фракции "Европейской солидарности" в горсовете Марина Семененко в Facebook.
Семененко и внесла предложение о переименовании на голосование.
"С целью чествования выдающихся политических лидеров современности, а также привлечения международного внимания к восстановлению города-героя Чернигов предлагается переименовать сквер "Сказка" в сквер Трампа.
Дональд Трамп — известный мировой политический деятель, который последовательно выступает за мирное урегулирование затяжных международных конфликтов, защиту национальных интересов и стабильность глобального пространства безопасности. В мире значительная часть граждан рассматривает его как символ силы, уверенности и прагматичного подхода к дипломатии", — говорится в пояснительной записке к решению.
Также Семененко отметила, что будет ждать Трампа с визитом в Чернигов.
"В Чернигове теперь есть сквер Трампа. Следующий шаг — обращение к президенту США и его семье. Пригласим в город-герой в гости!" — написала депутат в соцсети.
Ранее в Украине появилась улица Бориса Джонсона.
Напомним, в Верховной Раде не нашлось достаточного числа депутатов, готовых выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.