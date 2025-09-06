Россияне сбросили на Чернигов листовки с призывами за деньги делиться координатами позиций ВСУ, замаскированные под 100-гривневые купюры.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

"Сдай координаты, получишь настоящие", - написано на листовках.

Листовки были сброшены с беспилотника в одном из микрорайонов.

В свою очередь полиция Черниговщины предупреждает об уголовной ответственности за сотрудничество с врагом и призывает граждан уничтожать листовки.

Ранее мы писали об ударах России по ТЦК. Как заявили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности, сами украинцы передавали россиянам координаты центров комплектования Вооружённых сил для нанесения ударов.

Напомним, что международные правозащитники критикуют закон Украины о коллаборантах.

Об этом пишет американский телеканал CNN, комментируя то, как идут обмены пленными между Киевом и Москвой.

Организация Human Rights Watch проанализировала около 2000 приговоров по этой статье. И, хотя среди осуждённых действительно были коллаборанты, многие из них были "людьми, которые, согласно международному гуманитарному праву, не должны были подвергаться судебному преследованию".