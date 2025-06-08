Международные правозащитники критикуют закон Украины о коллаборантах.

Об этом пишет американский телеканал CNN, комментируя то, как идут обмены пленными между Киевом и Москвой.

В ходе последнего обмена в РФ были переданы 70 граждан Украины, часть из которых были осуждены за переход на сторону россиян и сотрудничество с агрессором.

Организация Human Rights Watch проанализировала около 2000 приговоров по этой статье. И, хотя среди осуждённых действительно были коллаборанты, многие из них были "людьми, которые, согласно международному гуманитарному праву, не должны были подвергаться судебному преследованию".

По словам Юлии Горбуновой, представителя HRW по Украине, к нарушениям относятся случаи, когда действиями обвиняемых государству был "причинён незначительный ущерб, вообще не было причинено вреда" или когда не было намерения нанести ущерб национальной безопасности.

Некоторые случаи касаются людей, которые работали на госслужбе на момент оккупации и просто продолжали выполнять свою работу.

"Помощь людям на улице, людям, которые болеют или имеют инвалидность, раздача гуманитарной помощи. Учителя, пожарные, муниципальные служащие, которые собирают мусор – они могут быть осуждены за работу на оккупантов в качестве коллаборационистов", – сказала Горбунова.

По мнению правозащитника, украинское законодательство настолько расплывчато, что очень широкий спектр действий лиц, живущих и работающих в оккупации, может быть квалифицирован как "коллаборационизм".

В HRW также считают "этически сомнительным" тот факт, что Украина "открестилась" от своих граждан, выданных на обмен в Россию.

Организация подразумевает сайт проекта "Хочу к своим", где собраны данные на желающих уехать в РФ коллаборантов и других осуждённых – там помечают покинувших страну по обмену так: "уехал в Россию в то время как настоящие украинцы вернулись домой".

"Эти люди до сих пор являются гражданами Украины, и формулировка, что их обменяли на "настоящих украинцев" – это очень не хорошо", – заявила представитель общественной организации Zmina Анисья Синюк.

Кроме того, активисты критикуют, что отправляемых в РФ граждан Украины меняют не на тех, кто удерживается Россией за проукраинские взгляды, а на тех, от кого Москва сама хочет избавиться. В этом контексте напоминается, что в прошлый раз Киеву передали заключённых, которые сидели в тюрьмах на момент российской оккупации.

Ранее "Страна" писала, что происходит в тюрьме для коллаборантов и осуждённых за госизмену.

Также мы публиковали отчёт ООН о нарушении прав человека в Украине.