В Украинском институте национальной памяти раскритиковали переименование черниговского сквера "Сказка" в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом представитель института Сергей Бутко сообщил в комментарии "Суспильному".

Бутко назвал переименование сквера "чрезвычайно грубым нарушением закона и государственной политике национальной памяти украинского народа".

"В честь физического лица могут называть что-либо только после его смерти. Об этом говорится в законе. Насколько мне известно, депутаты - инициаторы этого переименования были проинформированы юристом, что это запрещено. Но случилось как случилось. На мой взгляд, это очень плохо. Потому что у нас в обществе большое количество претензий. Потому что сейчас есть много Героев Украины (посмертно), которые родились уже в независимой Украине и отдали свою жизнь. Они отмечены высшими наградами, а в их честь нет названий", - считает Бутко.

Еще одним нарушением он назвал "непроведение комиссии по топонимике и общественных обсуждений" перед переименованием сквера.

Инициатор переименования, глава фракции "Европейской солидарности" в Черниговском горсовете Марина Семененко заявила, что о законе депутаты знали, поэтому назвали сквер в честь просто Трампа, а не Дональда Трампа. А Черниговский горсовет, по ее оценке, "может устанавливать в городе названия, которые ему захочется, это не вопрос к Институту национальной памяти".

Напомним, вчера на 46-й внеочередной сессии Черниговского горсовета 22 депутата поддержали предложение переименовать сквер "Сказка" в честь Трампа.

Ранее в Украине уже присваивали названия местам в честь живых зарубежных политиков. Так, в Хусте появилась улица имени британского премьер-министра Бориса Джонсона.



