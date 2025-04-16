Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий предлагает переименовать улицу во Львове, названную в честь первого премьер-министра Украинской народной республики Владимира Винниченко.

Соответствующее предложение глава ОВА опубликовал в своем телеграм-канале.

Козицкий озвучил следующие обвинения в адрес Винниченко:

сторонник автономии Украины в составе России;

критиковал политиков-самостийников, в частности Николая Михновского. Неоднократно конфликтовал с Симоном Петлюрой по поводу самостийности;

был откровенным противником создания украинской армии;

был убежденным коммунистом, и даже организовал в Вене зарубежную группу украинских коммунистов;

после того, как большевики оккупировали Украину, активно сотрудничал с московскими властями, даже будучи за границей.

Напомним, Винниченко был главой правительства УНР в 1917-18 годах и главой Директории УНР в 1918-19 годах. В 1920 году короткое время занимал должность заместителя главы Совнаркома советской Украины, но затем разошелся с большевиками и уехал в эмиграцию.

В среде националистов его никогда особо не любили, считая слишком левым.

Сам Винниченко, впрочем, их тоже не любил. И жестко критиковал тогдашних сторонников принудительной украинизации, считая, что они подрывали поддержку УНР среди населения.

Также Винниченко постоянно критиковал Петлюру, но не за "самостийнисть", а за то, что считал его позером, который в строительстве армии отдавал предпочтение внешним атрибутам (синим жупанам), а не боевой подготовке.

Подробнее о том, почему УНР потерпела поражение, мы писали в отдельном материале.