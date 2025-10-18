Российские войска нанесли массированный удар по энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговской области. В результате без света остались тысячи потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба "Черниговоблэнерго".

По данным властей, всего без электроснабжения остались около 17 тысяч домохозяйств.

"Ночью россияне попали в энергетический объект на территории Корюковского района. Без электроснабжения оказалось около 17 тысяч абонентов", - говорится в сообщении.

Также на место попадания отправлены энергетики и экстренные службы, которые работают над восстановлением подачи электроэнергии.

"Напоминаем об информационной тишине и мерах собственной безопасности. Берегите себя", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы писали, что россияне атаковали Нежинский район Черниговской области. Повреждены энергетический объект и железная дорога.

