Отключения света в трех районах Киева произошли из-за аварии на высоковольтных линиях.

Об этом сообщает компания ДТЭК.

В заявлении говорится, что энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

Также в ДТЭК обещают киевлянам, у которых нет света, вернуть электроэнергию к полуночи.

Напомним, сегодня в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах столицы внезапно пропало электричество.

Киевская государственная городская администрация объяснила отсутствие света в некоторых районах города перегрузкой сети, из-за которой возникла проблема на одном из энергообъектов столицы.

Кроме того, отключения света произошли и в столичном метро. Метрополитен отрицал блэкаут, а в КГГА сообщили, что свет в метро отсутствовал всего лишь минуту.

Ранее жители Софиевской Борщаговки в Киеве перекрыли дорогу в знак протеста против двухдневного отключения электроэнергии.

Также мы писали, что накануне компания "Укрэнерго" ввела аварийные отключения света в нескольких областях.

