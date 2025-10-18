В субботу, 18 октября, в Украине идет 1333-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 18 октября

09:45 Британский премьер Стармер предложил Зеленскому и европейцам разработать мирный план по Украине, аналогичный тому, что Трамп реализовал в секторе Газа. Подробнее...

09:11 CNN также пишет, что Трамп сказал Зеленскому, что Украина не получит "Томагавки". По данным издания, разговор был "напряженный, откровенный и временами неудобный".

08:44 Трамп снова призвал окончить войну по линии фронта.

08:33 Трамп сказал на встрече Зеленскому, что не намерен передавать Украине "Томагавки", сама встреча была "напряженной", а Трамп "был жестким" с украинским президентом, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

"Зеленский надеялся уехать из Вашингтона с обязательствами по новому оружию для Украины, но обнаружил Трампа в совершенно ином настроении... Трамп ясно дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, и он считает, что предоставление "Томагавков" может подорвать ее", - говорится в статье. Подробнее...

08:22 В Запорожье было несколько прилётов. Пострадало админздание, учебное заведение и автомобили.

08:10 В Полтаве ночью "Шахед" попал в одно из предприятий, сообщила ОВА.

08:00 Встреча Трампа и Зеленского. Что произошло?

Главный итог - передачи «Томагавков» Украине, похоже, не будет. США подойдя к грани резкого обострения отношений с РФ с трудно прогнозируемыми рисками, решили от нее отступить.

Трамп заявил, что он не хочет эскалации.

Зеленский на своем брифинге после встречи вообще не стал говорить что-либо конкретное на эту тему, посоветовав задать вопрос американской стороне. Подробнее...