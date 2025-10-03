Украинские беспилотники атаковали Сочи, когда в городе находился с визитом президент РФ Владимир Путин. Дроны атаковали Сочи поздно вечером 2 октября.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание The Moscow Times.

По информации издания, незадолго до начала налета, Путин закончил свое выступление в рамках пленарной сессии Валдайского форума.

При этом аэропорты в Сочи и Геленджике закрыли из-за угрозы БпЛА около 22:30. Через полчаса мэр Сочи Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотников на город.

Министерство обороны России заявляло, что ПВО ликвидировало 11 украинских дронов над акваторией Черного моря и еще четыре цели – в Крыму.

Российские оппозиционные издания сделали вывод, что 9 сентября Путин, вероятнее всего, был в Сочи, из слов его пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что атака дронов на город не повлияла на рабочий график Путина.

Напомним, в мае СМИ писали, что в Курской области вертолет, на борту которого находился Путин, оказался в центре атаки ударных беспилотников ВСУ.

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал угрозы сбивать российские самолеты силами НАТО. По его словам, Россия и Беларусь в таком случае будут "воевать на все деньги".