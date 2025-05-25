В Курской области вертолет, на борту которого находился президент РФ Владимир Путин, оказался в центре атаки ударных беспилотников ВСУ.

Об этом сообщил генерал-майор и командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.

По предоставленной информации, это произошло 20 мая, когда глава РФ с визитом ездил в Курскую область.

"В период времени, когда президент работал в Курской области, противник начал беспрецедентную атаку беспилотно-летательными аппаратами. Группировкой ПВО в данном районе было уничтожено 46 беспилотно-летательных средств самолетного типа" – уточнил Дашкин.

При этом подчеркивается, что интенсивность атаки дронов ВСУ на Курскую область, когда там находился Путин, была "беспрецедентной".

"Атака беспилотников была отражена, все воздушные цели уничтожены", - отметил Дашкин.

Ранее мы писали о том, что Украина атаковала Москву беспилотниками. По заявлениям властей РФ, на подлете к российской столице были сбиты 19 дронов.

О том, в чем смысл новой тактики ударов украинских БПЛА по России и Московской области, мы писали в отдельном материале.