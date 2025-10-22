В ближайшие месяцы в Украине вряд ли удастся обойтись без принудительных ограничений в обеспечении граждан коммунальными благами. Возможны отключения света, тепла, воды и газа.

Такой прогноз в интервью изданию "Телеграф" дал бывший министр энергетики Юрий Продан.

Экс-чиновник также раскритиковал отсутствие подготовки к ударам по объектам энергетики.

"Без принудительных отключений и графиков, к сожалению, мы не обойдемся. Учитывая характер атак россиян и даже беря во внимание опыт, который имеют энергетики в восстановлении поврежденных объектов, к ограничениям, перерывам в подаче воды, газа, света нужно готовиться. Нужно было сосредотачиваться на более простой защите и противовоздушной обороне. И главное, не делать вид, что мы хорошо подготовились. Хотя невозможно защитить все объекты и невозможно рассчитывать, что при том количестве ударов, которые наносит Россия, не будет перерывов в тепло- или электроснабжении. Надеюсь, что до полного блэкаута по стране не дойдет, но по регионам, к сожалению, будет серьезная ситуация. Прифронтовые области будут страдать в первую очередь, но, как видите, Киев тоже под прицелом", - сказал Продан.

Недавно эксперт заявил, что за прошедшие два года объекты "Нафтогаза" так и не получили должной защиты от ударов.

А глава Днепропетровского облсовета говорил, что граждане Украины должны готовиться к любым сценариям с электричеством.