Зимой температура в квартирах может опуститься до 12-14°С.

Такой прогноз в интервью Ютуб-каналу "Суперпозиция" дал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Зима будет очень сложной. Газа у нас мало. Поэтому ожидаю ограничения подачи газа при низкой температуре, которая будет держаться несколько недель, даст Бог. Мы будем вынуждены сидеть в многоквартирных домах, где температура будет не привычные 17-22°С, а 12-14°С и будет снижено давление, возможно, даже отключения газа будут. Потому что у нас поражены объединенная газотранспортная система и газовые хранилища неоднократно", - сказал Попенко.

Он напомнил, что 13,2 миллиардов кубометров газа, которые планируют закачать в этом году, прошлой зимой хватило только до февраля - потом власти докупали голубое топливо по ценам в 2-2,5 раза выше.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что некоторые города Украины зимой могут остаться и вовсе без отопления.

Сейчас Украине к зиме не хватает примерно трети необходимого объема газа - около 3,5 миллиардов кубов, стоимость которого - примерно 1,4 миллиарда евро в текущих ценах.