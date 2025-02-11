В Кривом Роге Днепропетровской области под зданием компании "Криворожская теплоцентраль" проходит митинг. На него вышли жители города, у которых с начала зимы отсутствует отопление.

Видео акции публикуют местные телеграм-каналы.

Люди также перекрыли дорогу на Криворожскую районную электрическую станцию (КРЭС), требуя встречи с директором предприятия.

По данным каналов, без тепла остаются около 600 домов.

Между тем вчера в Кривом Роге прошло уже девятое по счету заседание оперативного штаба по ликвидации последствий аварий в системе теплоснабжения. На заседании обсудили ситуацию с теплоснабжением и констатировали, что из-за технических повреждений одной из котельных температура в домах жильцов более 600 домов не соответствует норме. Ремонтные бригады продолжают работать на местах.

По результатам заседания было решено не отключать свет в трех районах города, где ситуация с теплом остается нестабильной, а также не начислять деньги за отопление, пока тепло не начнет поступать в дома в должном объеме.

В то же время городские власти вместе с тепловой электростанцией разрабатывают детальный план модернизации теплосетей. Нефтегаз планирует выделить на эти работы около 1 миллиарда гривен.

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге уже был случай госпитализации человека с переохлаждением.

Эксперты говорили, что многим городам Украины грозит отопительный коллапс, как сейчас происходит в Кривом Роге. "Страна" подробно анализировала ситуацию с энергетикой и перспективы ее развития.