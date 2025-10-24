В Краматорске дрон повредил поезд. Взрывная волна повредила окна в трёх вагонах
В Краматорске рядом с пассажирским поездом был прилет дрона. Пострадавших в результате инцидента не подтвердили.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на своей странице в Facebook.
По данным ведомства, на подъезде к станции Краматорск зафиксирована попытка атаки поезда Львов–Краматорск с использованием беспилотника.
Дрон не смог попасть в цель, однако взрывная волна повредила окна в трёх вагонах.
Посадка на обратный рейс прошла по расписанию, поезд во Львов уже безопасно отправился из Краматорска.
Также в "Укрзализныце" добавили, что повреждённые вагоны будут заменены, а движение продолжается в штатном режиме.
Ранее эксперты предупреждали, что Россия стала системно поражать локомотивы, чтобы "вынести" всю железную дорогу Украины.
Как заявили в "Укрзализныце", ударами по железнодорожной инфраструктуре российские войска пытаются перекрыть основное и резервное сообщение с прифронтовыми территориями, в частности с Сумской и Черниговской областями.
Напомним, в арсенале российской армии появились новые "Шахеды", способные поражать движущиеся цели. Так, новые модели БПЛА с ночной камерой поразили украинский железнодорожный состав с топливом во время движения на расстоянии 150–200 км от границы.