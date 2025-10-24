В Краматорске рядом с пассажирским поездом был прилет дрона. Пострадавших в результате инцидента не подтвердили.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, на подъезде к станции Краматорск зафиксирована попытка атаки поезда Львов–Краматорск с использованием беспилотника.

Дрон не смог попасть в цель, однако взрывная волна повредила окна в трёх вагонах.

Посадка на обратный рейс прошла по расписанию, поезд во Львов уже безопасно отправился из Краматорска.

Также в "Укрзализныце" добавили, что повреждённые вагоны будут заменены, а движение продолжается в штатном режиме.

Ранее эксперты предупреждали, что Россия стала системно поражать локомотивы, чтобы "вынести" всю железную дорогу Украины.

Как заявили в "Укрзализныце", ударами по железнодорожной инфраструктуре российские войска пытаются перекрыть основное и резервное сообщение с прифронтовыми территориями, в частности с Сумской и Черниговской областями.

Напомним, в арсенале российской армии появились новые "Шахеды", способные поражать движущиеся цели. Так, новые модели БПЛА с ночной камерой поразили украинский железнодорожный состав с топливом во время движения на расстоянии 150–200 км от границы.