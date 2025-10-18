В районе Запорожской АЭС объявлено локальное перемирие с целью ремонта поврежденных линий электропередач.

Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, после четырехнедельного перерыва энергетики смогли начать восстановительные работы, поскольку в районе станции были установлены локальные зоны прекращения огня, что позволяет работать без угрозы для персонала.

"Обе стороны конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить реализацию комплексного плана ремонта. Восстановление электроснабжения вне площадки имеет решающее значение для ядерной безопасности", - сказал Гросси.

Напомним, 23 сентября были повреждены линии электропередач из-за чего ЗАЭС оказалась отрезанной от внешнего электроснабжения и перешла на питание от дизель-генераторов, что создавало риски безопасности для работы станции.

При этом в июле мы писали, что в результате российского обстрела была выведена из строя последняя линия электропередач, соединявшая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.