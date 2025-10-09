На захваченной РФ Запорожской атомной электростанции начались работы по возобновлению внешнего снабжения электричеством.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"После интенсивных консультаций начался процесс, ведущий к возобновлению электроснабжения вне объекта", – говорится в сообщении.

Напомним, с 23 сентября собственные нужды Запорожской АЭС обеспечиваются с помощью дизельных электрогенераторов.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что взаимодействуют с Украиной и РФ для восстановления электроснабжения Запорожской АЭС.

Напомним, Глава МАГАТЭ Рафаель Гросси заявил о риске ядерной аварии на Запорожской АЭС из-за обесточивания.

Война в Украине продолжается 1324-й день. Последние новости с ключевыми событиями четверга, 9 октября 2025 года, – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, войска РФ после длительной паузы возобновили наступление в Сумской области и существенно продвинулись в районе деревни Новониколаевки. Также зафиксировано продвижение противника на пяти участках в западной части Запорожской области: около сёл Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и в Полтавке.

