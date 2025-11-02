В ночь на 2 ноября Россия нанесла удары по объектам гражданской инфраструктуры в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, российская армия нанесла массированный удар, использовав 79 ударных дронов типов "Шахед", "Гербера" и других, а также две баллистические ракеты "Искандер-М".

Ракеты были выпущены из Брянской области, а беспилотники - из районов Курска, Миллерово Ростовской области, Орла и Приморско-Ахтарска Краснодарского края.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате российских ударов по региону погибли два человека, еще трое получили ранения.

Личности погибших устанавливаются. По его словам, атака была направлена на объекты гражданской инфраструктуры с использованием ударных беспилотников.

В результате обстрела загорелись 5 грузовых автомобилей и повреждены инфраструктурные объекты.

В Запорожской области российские войска нанесли удары по жилому сектору. Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, в Запорожье и Пологовском районе в результате обстрелов погиб один человек, еще трое получили ранения, среди них 44-летняя женщина и 91-летний мужчина.

При этом повреждены 17 частных домов.

Кроме того, из-за атак были обесточены около 58 тысяч абонентов. После нескольких часов работы энергетиков подачу электричества удалось частично восстановить, однако без света по-прежнему остаются почти 11,5 тысячи абонентов.

В Днепропетровской области в результате атаки погибли двое детей - 11 и 14 лет. Как сообщил и.о. главы областной государственной администрации Владислав Гайваненко, всего жертвами удара по Самаровскому району стали четыре человека.

Он также уточнил, что российские войска нанесли удары по Синельниковскому, Павлоградскому и Никопольскому районам, где повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что обстрелы, произошедшие 30 октября, привели к повреждению подстанций, обеспечивающих электроснабжение украинских АЭС и других объектов, критически важных для ядерной безопасности страны.

