Из-за разрушения 25 октября вследствие обстрела киевского склада компании "Оптима-Фарм" Украина может столкнуться с нехваткой лекарств. На складе хранилось 20% месячного запаса медикаментов страны.

В ночь на 25 октября был разрушен центральный склад "Оптима-Фарм", которая вместе фирмой "БаДМ" контролирует 85% всего рынка лекарств. В компании оценивают потери в размере 100 миллионов долларов. В гривнах это 4,2 миллиарда, или 5% оборота дистрибьютора за прошлый год.

После атаки дистрибьютор приостановил доставку лекарств с фармацевтических заводов на второй склад в киевском регионе, расположенный в пригороде (всего у компании 11 складов по всей стране). И уже 27 октября в Киеве и области возникли проблемы с доставкой лекарств от "Оптима-Фарм".

На фармрынке предполагают, что уничтожение склада может привести к задержкам в поставках лекарств, но ожидают быстрого решения проблемы. CEO "Оптима-Фарм" Игорь Гуцал заверил, что компания возобновит транспортировку лекарств уже на текущей неделе.

Вскоре после появления публикации ее прокомментировали в Минздраве. Замминистра здравоохранения Эдем Адаманов сообщил, что "Оптима-Фарм" уже запускает резервный буферный склад, который обеспечит необходимые объемы поставок вместо разрушенных мощностей. А другие компании стараются компенсировать нехватку.

