Правительство будет компенсировать представителям украинского бизнеса повреждения от обстрелов.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, предприятия в прифронтовых регионах смогут получить до 10 млн грн компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в результате атак.

Остальные предприятия по всей Украине смогут получить от государства часть стоимости страховых премий по договорам страхования от военных рисков, чтобы снизить тариф для бизнеса до 1%.

К примеру, если предприятие в Ровенской области страхует имущество на 50 млн грн по ставке 3%, государство покроет две трети стоимости этой страховки — но не более 1 млн грн в год.

При этом отмечается, что подать заявку можно в "Дие" или на сайте "Экспортно-кредитного агентства".

