В Украине вскоре могут возникнуть серьёзные проблемы из-за нехватки угля.

Об этом сообщил депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция".

Он отметил, что многие шахты на востоке страны закрылись или были потеряны из-за войны.

"С углем у нас могут возникнуть серьезные проблемы в ближайшее время. Во-первых, Покровск скоро может остановиться. Второе: много шахт на востоке закрылось или разрушено. Рядом с ними или на их территории шли или еще ведутся боевые действия", - сказал нардеп.

По его словам, на западе Украины работают семь шахт, некоторые имеют запасы на десятилетия, но "государственная политика в угольной отрасли остаётся неэффективной", и из предприятий "выкачиваются" деньги.

"У нас еще работают семь шахт на территории Червонограда-Шептицкого и Нововолынска. Есть весьма перспективные шахты. Одни из них могут отработать 5-10 лет, а некоторые имеют запасы на 50 и больше лет. Но государственная политика в отношении шахт неэффективна уже последние несколько лет. Ну или появлялись какие-то смотрящие, которые выкачивали деньги через фиктивные закупки, ремонты, просто кражу угля, через откаты", - заявил Камельчук.

Он добавил, что часть шахт была выкуплена компанией ДТЭК, и не все из них работают хорошо.

Между тем, по мнению эксперта, Украина имеет достаточные запасы газа, угля и нефтепродуктов, однако обстрелы могут вызвать проблемы с отоплением в отдельных городах страны.

Напомним, что Украина существенно увеличила импорт коксующего угля из-за остановки единственной шахты в Украине, которая его добывала - шахтоуправления Покровское. Подробнее об этом мы рассказывали в отдельном маетриале.