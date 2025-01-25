В Киеве на встрече с президентом Молдовы Майя Санду президент Украины Владимир Зеленский предложил схему по решению вопроса с энергоснабжением Приднестровья.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Как известно, в настоящее время в Приднестровье разразился энергетический кризис из-за прекращения поставок российского газа через Украину.

"Рад приветствовать сегодня в Киеве Майю Санду - настоящего друга Украины. Имели предметный разговор о ситуации в нашем регионе", - отметил он.

По предложению Зеленского, Украина может поставлять уголь на Молдавскую ГРЭС (расположена в Приднестровье) в обмен на поставки электроэнергии в Украину и Молдову.

По его словам, Украина может поставить такие объемы угля, которые позволят покрыть потребности в электроэнергии и самого Приднестровья.

"Серьезная ситуация у наших соседей, нестабильная, и только вместе мы можем эту ситуацию исправить. В частности, в энергетике и во многих социальных вопросах, которые используются нашим общим врагом против интересов не только Молдовы, но и всего нашего региона. Отсутствие кризисов в Молдове - это, в том числе, и наша безопасность.

Должны работать вместе, поддерживать друг друга и находить общие решения, которые могут помочь людям", - добавил президент.

Напомним, в Киев прибыла с визитом президент Молдовы Майя Санду. По ее словам, на встрече с Владимиром Зеленским будут обсуждаться вопросы безопасности, энергетики, инфраструктуры, торговли и взаимной поддержки на пути в ЕС.