Ликвидация пожара после российской ракетной атаки на Киев 25 октября.Фото: ГСЧС

В Киеве баллистической ракетой вчера был полностью уничтожен огромный склад компании "Оптима-Фарм", одного из главных поставщиков медикаментов в стране. После попадания возник масштабный пожар, для тушения которого привлекали вертолет ГСЧС. Пожарные работы продолжались до сегодняшнего утра.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на аналитиков фармрынка и сотрудника компании.

Собеседники СМИ отмечают, что, несмотря на серьёзные повреждения, задержки с поставками лекарств в аптеки будут минимальными - не более одной-двух недель. Повреждён один из цехов, однако грузовики компании остались невредимыми. "Оптима-Фарм" уже начала перенаправление логистики на другие склады.

По информации источников, это уже второй удар по инфраструктуре компании "Оптима-Фарм" в 2025 году. Первый произошёл 28 августа, когда также были разрушены складские помещения.

Согласно данным на сайте электромонтажного подрядчика Volantis, площадь сгоревшего склада "Оптима-Фарм" составляет 29 тысяч квадратных метров.

Напомним, сегодня Киев подвергся ночной атаке российских войск уже второй раз подряд.

Вчера ночью по левому берегу Киева ударила баллистика. Был мощный взрыв, возник пожар.

 

