Мирноград в Донецкой области находится под угрозой оперативного окружения - с взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

По информации ресурса, под угрозой находится вся Мирноградская агломерация, где расположены позиции бойцов Сил обороны Украины.

"Логистики в городе практически нет, спасает иногда плохая погода, или просто возможность куда-то доехать - настоящая лотерея. Пешие маршруты по сути уже нереальны, поскольку в любой момент можно наткнуться на засаду ДРГ, поражение дроном, минирование и т. п. Близкий контакт при передвижении становится обычной рутиной. Фиксируются случаи, когда российской пехоте удаётся устанавливать инженерные заграждения в виде "егозы", - пишет паблик.

DS указывает, что пока группировке в Мирнограде удаётся сдерживать натиск на город с востока, но в скором времени это станет невозможным без нормального доступа к логистике.

"Важнейшие вопросы для Мирнограда - как удерживать позиции без нормальной логистики, как проводить ротации и как осуществлять отход сил в случае критической ситуации", - добавляет паблик, указывая, что военным ВСУ часто поступают приказы восстановить утраченные позиции в Мирнограде и на его подступах.

В соседнем Покровске проникновение россиян фиксируют практически во всех точках города. По данным Deep State, основной канал просачивания в город - его южные кварталы.

Армия РФ активно стягивает экипажи своих пилотов, которые помогают пехоте, и создают "серьёзное препятствие для продвижений украинских военнослужащих и прокладывания какой-либо логистики в целом". Также россияне наносят удары по логистике из минометов.

Ранее Deep State сообщал о сложной ситуации в Мирнограде, отмечая, что город отрезается от "внешнего мира".

А сегодня, помимо успехов армии РФ под Мирноградом, ресурс зафиксировал её продвижение под Константиновкой.