Из городов Покровска и Мирнограда в Донецкой области Вооруженным силам Украины необходимо уходить, так как эти города "фактически потеряны".

Об этом заявил бывший замминистра обороны Украины Виталий Дейнега на своей странице в Фейсбуке.

"Если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ о выводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только потери значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов (о имуществе на сотни миллионов я уже молчу – оно потеряно и шансов на его эвакуацию уже нет). Мы можем оказаться в ситуации, когда некому будет латать дыру на фронте, и накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к противнику", – пишет Дейнега.

При этом, по его словам, отчёты Генштаба ВСУ "с каждым днём всё больше состоят из лжи".

"По факту мы уже практически потеряли Покровск, а это значит, что удерживать Мирноград тоже нет смысла (логистика останется только с неадекватным риском и полями). И я сейчас не выдал какой-то большой тайны – россияне это прекрасно видят со своих дронов в реальном времени. Это нужно зафиксировать и спасти тех, кто без приказа отказывается выходить", – призывает экс-замминистра.

Ранее украинские военные сообщили, что 60% Покровска уже под россиянами.

Также мы анализировали, что происходит в Покровске после высадки десанта ГУР.