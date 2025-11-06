Россияне отвлекли Вооруженные силы Украины в районе Доброполья и в Покровске ради прорыва в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом написала народный депутат Марьяна Безуглая.

По ее мнению, система принятия решений украинской армии "не вытягивает и дергается в рамках навязанной врагом инициативы".

"Должны понимать, что россияне отвлекли наших генералов прорывом на Доброполье, далее использовали это для прорыва на Покровск, а когда генералитет отвлекся на Покровск, прорываются на юге Днепропетровской области вглубь и Запорожье. Поскольку большинство нашего руководства войском во главе с Сырским – не лучшие версии по российским лекалам, и их "стратегическое мастерство" уже давно читают и прогнозируют, то, несмотря на героизм, современность многих людей в ВСУ система принятия решений украинской армии просто не вытягивает и дергается в рамках навязанной врагом инициативы", – написала она.

Ранее мы писали об опасности направления на Днепр и Запорожье для украинской обороны.

О том, какое реальное направление главного удара российских войск в настоящее время мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1352-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 6 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, 5 ноября. Как и во все последние дни, внимание приковано к Покровску, где ситуация остается критической для ВСУ. По данным Deep State, армия РФ продолжает накапливать силы в городе и поглощать его. Россияне уже контролируют местность и обустраивают позиции. При этом в украинском Генштабе не признают, что положение в Покровске критическое.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.