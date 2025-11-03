Российские войска продвинулись к юго-западу от Покровска Донецкой области.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

Также, по данным паблика, зафиксировано продвижение армии РФ в районе Привольного в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что отряды противника заходят в Покровск по отрезку между посёлками Зверево – Шевченко – Новопавловка и вдоль железной дороги от села Котлино. В ряде районов города растёт серая зона.

Подробнее о том, что происходит в Покровске, мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1349-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 3 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил о продвижении армии РФ в Покровске Донецкой области, где зона российского контроля дошла уже до центра города, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.

