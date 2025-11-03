В понедельник, 3 ноября, в Украине идет 1349-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 3 ноября

9.34 Российские военные зашли уже почти во все районы Покровска, заявил военнослужащий ВСУ 68-й бригады Гусь.

Однако закрепиться где-то россиянам, по его словам, пока не удается. Весь город по сути в серой зоне, позиции могут переходить из рук в руки.

Продолжается попытка окружения города - со стороны Гришино и Родинского, но до этого далеко.

"Контроль есть только дронами", - говорит Гусь.

Подробнее о том, что происходит в Покровске, мы писали здесь.

9.28 В прифронтовом Шахтерском Днепропетровской области пятый день нет воды, а после позавчерашнего обстрела - и света, не работают шахты, жалуются местные жители нардепу Гончаренко.

По их словам, власти ситуацию не комментируют, а только просят "сохранять тишину".

"Эвакуация у нас не объявлена, до линии фронта 30 км. Люди просто не понимают, что им делать", - пишет житель.

После поста Гончаренко глава днепропетровского облсовета Лукашук подтвердил прилеты по энергетике. Говорит, свет уже дали, надеются вскоре восстановить и отопление.

9.23 Последствия ночной атаки "Шахедов" на Николаев.

8.41 Ночью россияне запустили по Украине 12 ракет - три "Кинжала", четыре "Искандера" и пять зенитных ракет С-300.

ВСУ заявляют, что сбит был один "Кинжал". Также было сбито 115 из 138 дальнобойных дронов. Зафиксированы попадания ракет и БпЛА в 11 локациях.

8.27 В Днепре ракеты нанесли удар по предприятию, сообщает областная администрация.

8.04 В Николаевской области был прилет по энергетике, заявила ОВА. Объект атаковали дроны, без света оставались 12 населенных пунктов.

В Николаеве беспилотники попали в район супермаркета, который загорелся. Повреждены здания на территории СТО и два автомобиля.

7.54 Еще кадры масштабного пожара в Павлограде после вчерашнего прилета.

Власти заявляли, что россияне попали по предприятию.

7.47 Трамп предположил, что войну в Украине удастся урегулировать в течение нескольких месяцев, поскольку Путин хочет восстановить торговлю со США.

"Я думаю, это работает с Путиным. Я поступил с ним немного иначе, потому что у нас не так много дел с Россией, если честно. Знаете, он не тот, кто много у нас покупает - из-за глупости, по сути. И, думаю, он хотел бы это изменить. Думаю, он хочет наладить отношения, хочет торговать с нами, хочет зарабатывать много денег для России - и я считаю, что это прекрасно. Вот это мне и нравится", - заявил президент США.

На вопрос, получится ли договориться с Россией "за пару месяцев", Трамп ответил: "Думаю, да, мы это сделаем. Думаю, он действительно хочет вести бизнес с США. Но это сработало с Индией, сработало с Пакистаном, и сработало с шестьюдесятью процентами тех стран".

7.43 Российские войска продвинулись к юго-западу от Покровска, а также в районе Привольного в Запорожской области.

Об этом сообщает военный паблик Deep State.

6.40 Трамп снова отказался предоставлять Украине "Томагавки" и предложил Киеву и Москве еще повоевать.

Журналистка спросила его, может ли Белый дом передать Украине эти ракеты.

"Нет, по крайней мере сейчас. Да, я могу изменить позицию, но на данный момент - нет", - ответил Трамп.

Также его спросили, что было бы для США "последней каплей" в действиях РФ по Украине.

"Никакой последней капли нет. Иногда нужно просто дать событиям развиваться. Они воюют, и воюют ожесточенно. Это тяжелая война для Путина - много погибших солдат, возможно, около миллиона. Это огромное число. И для Украины она тоже тяжелая. Для обеих сторон. Иногда нужно позволить ситуации дойти до предела, чтобы все сами это поняли", - ответил президент США.