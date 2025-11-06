В четверг, 6 ноября, в Украине идет 1352-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 6 ноября

10:09 Ночью были прилеты по энергетике в Харьковской и Черниговской областях, сообщает Минэнерго.

С 08:00 до 22:00 во всех областях будут действовать графики отключений света.

09:20 Прилеты по железнодорожной инфраструктуре были не только в Днепропетровской, но также в Запорожской и Харьковской областях, сообщает "Укрзализныця". Из-за этого поезда в восточных регионах меняют маршрут и двигаются с задержками.

09:10 В Каменском была атакована железнодорожная станция ​​Запорожье-Каменское.

Временно не будут курсировать поезда №7303, №7305 Днепр-Каменское и №7304, №7204, №6016 Каменское/Пятихатки-Днепр.

08:49 Фото взрыва на Костромской ГРЭС в России в ночь на 6 ноября.

07:47 Во время недавнего ракетного удара в Днепропетровской области погибли солдаты элитных подразделений ВСУ.

Об этом пишет британская The Telegraph.

Издание также приводит информацию журналиста Святненко, который сообщал, что погибли "лучшие операторы дронов и пехотинцы".

07:44 Последствия ночной атаки дронов на Каменское Днепропетровской области.

Пострадали восемь человек. Была атаковано транспортное предприятие, также сильно повреждена многоэтажка.

07:40 В Костромской области РФ дроны атаковали ГРЭС в Волгореченске, сообщил губернатор Сергей Ситников. По его словам, прозвучало несколько хлопков, пожар ликвидируют. Электроснабжение не нарушено, пострадавших нет.

Телеграм-каналы показали кадры огненного зарева над станцией.

Костромская ГРЭС снабжает электричеством более 40 регионов центральной России.