Армия РФ впервые сбросила корректируемую авиабомбу КАБ на Коропскую общину Черниговской области, удалённую от границы на 70 километров.

Об этом сообщает Коропский сельсовет на своей странице в Фейсбуке.

"Взрыв был бешенный! Упало между двумя сёлами. В одном из сёл исчез свет. Информация о повреждениях или раненых пока не поступала", – прокомментировал мэр Владимир Куницын.

Информацию также подтвердил начальник Новгород-Северской райгосадминистрации Александр Селиверстов.

По данным мониторинговых каналов, авиабомба пролетела через всю Сумщину из Курской области РФ.

Главное управление разведки Минобороны Украины в ответе на соответствующий запрос украинских изданий ранее предупреждало, что россияне могут начать использовать дальнобойные КАБы для ударов по объектам в украинском тылу.

Дальность полёта этих бомб составляет до 200 км позволит российским самолётам запускать их за пределами действия украинской ПВО.

В этих боеприпасах применяются в основном китайские технологии, но в состав фугасных авиационных бомб РФ типа "Комета", которыми оснащаются все модификации КАБов, входят электронные компоненты производства американских и швейцарских компаний.

Ранее в СМИ появилась информация, что впервые с начала войны Каменское было атаковано российскими КАБ.

Война в Украине продолжается 1349-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 3 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил о продвижении армии РФ в Покровске Донецкой области, где зона российского контроля дошла уже до центра города, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.

