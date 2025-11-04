Украинская разведка предупредила об угрозе дальнобойных российских бомб. Первый прилёт под Черниговом
Армия РФ впервые сбросила корректируемую авиабомбу КАБ на Коропскую общину Черниговской области, удалённую от границы на 70 километров.
Об этом сообщает Коропский сельсовет на своей странице в Фейсбуке.
"Взрыв был бешенный! Упало между двумя сёлами. В одном из сёл исчез свет. Информация о повреждениях или раненых пока не поступала", – прокомментировал мэр Владимир Куницын.
Информацию также подтвердил начальник Новгород-Северской райгосадминистрации Александр Селиверстов.
По данным мониторинговых каналов, авиабомба пролетела через всю Сумщину из Курской области РФ.
Главное управление разведки Минобороны Украины в ответе на соответствующий запрос украинских изданий ранее предупреждало, что россияне могут начать использовать дальнобойные КАБы для ударов по объектам в украинском тылу.
Дальность полёта этих бомб составляет до 200 км позволит российским самолётам запускать их за пределами действия украинской ПВО.
В этих боеприпасах применяются в основном китайские технологии, но в состав фугасных авиационных бомб РФ типа "Комета", которыми оснащаются все модификации КАБов, входят электронные компоненты производства американских и швейцарских компаний.
Ранее в СМИ появилась информация, что впервые с начала войны Каменское было атаковано российскими КАБ.
Война в Украине продолжается 1349-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 3 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил о продвижении армии РФ в Покровске Донецкой области, где зона российского контроля дошла уже до центра города, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
