В последнее время россияне резко нарастили дальность своих авиабомб. Теперь они способны наносить удары на расстояние до 200 км, утверждают в Украине. И уже есть примеры, когда КАБ стали прилетать по регионам, куда раньше они не добивали.

Например, сегодня такая бомба ударила по Одесской области. Также они долетали до Николаева, Днепра, Полтавы и Лозовой Харьковской области. Потенциально эти удары несут большую угрозу для тыловых районов Украины, если РФ удастся их кратно увеличить.

На официальном уровне Россия ничего об этих авиабомбах не сообщает. При этом первыми о них начали с тревогой писать украинские телеграм-каналы. Затем о применении "сверхдальнобойных" бомб заявили в ВСУ. А потом их применение фактически подтвердили и российские военные паблики.

По данным ГУР, в сентябре-октябре Россия вышла на серийное производство и первое применение управляемых модулей (УМПК), которые способны доставлять авиабомбу на расстояние до 200 км. В теории этого достаточно, чтобы начать обстреливать даже Киев: до Троещины от ближайшей точки в Брянской области чуть более 190 километров.

Российские телеграм-каналы пишут, что этот модуль крепится в хвостовой части бомбы и оснащен реактивным двигателем. Они уже продемонстрировали фото предполагаемой дальнобойной КАБ.

Сейчас неизвестно, насколько эти бомбы точны и устойчивы к РЭБ. Ранее сообщалось, что Украина уже научилась отклонять КАБ от курса, хотя в новых управляемых модулях это могли учесть. Тем не менее прилеты уже фиксируют, и об их результатах власти ничего не говорят, что может свидетельствовать о значительном ущербе, который наносят новые бомбы.

Что их применение означает для войны в Украине?

Когда россияне впервые начали массированно внедрять КАБ, это резко усложнило положение ВСУ на фронте и в ближнем тылу.

Бомбы, которые запускались с расстояния нескольких десятков километров, что выводило самолеты из зоны действия украинской ПВО, наносили серьезный ущерб украинским позициям. При этом для россиян решалась проблема дальности артиллерии, которая в среднем обеспечивала поражение на расстоянии до 20-25 км. КАБ могли бить гораздо дальше - на 40-50 км, да и урон от них был гораздо больше из-за более крупной боевой части (начиная от нескольких сот килограммов вплоть до 1,5 тонн).

Не так давно дальность авиабомб еще сильнее выросла, и они начали добивать до Запорожья, несмотря на плотность украинской ПВО на этом участке. Но теперь новые КАБ делают качественный скачок и угрожают еще более дальнему тылу с такими городами, как Днепр, Одесса, Полтава и даже, как писалось выше, окраины Киева. Они могут добивать до важных производственных и логистических баз ВСУ и в целом важнейших экономических центров.

Конечно, эти центры и раньше были под ударами "Гераней" и ракет. Но большинство беспилотникой, которые могут нанести крупный ущерб, сбивают, поскольку те относительно медленно летят. Да и боевая часть у них весит всего 50 килограммом максимум. Ракеты же - дорогое оружие, особенно баллистика, которую ВСУ сбивать сложнее.

В этом смысле КАБ являют золотую середину: они несут в два-три раза больше заряда, чем "Герань", а летят по баллистической траектории, то есть с заметным ускорением, при этом еще и маневрируя благодаря УМПК, что снижает предсказуемость маршрута и, следовательно, показатели поражения. Кроме того, в сравнении с более крупной ракетой КАБ довольно малозаметная цель, что тоже усложняет работу ПВО.

Есть у таких бомб и крупный недостаток в сравнении с дронами, а также ракетами: пониженная точность. Но для поражения крупных объектов - например, предприятий, электростанций или складов - это не играет существенной роли.

Пока мы не видим массового применения новых КАБ по Украине - оно скорее точечное. Но тенденция явно движется к наращиванию таких ударов. И если они станут регулярными, это сильно усложнит положение украинского тыла. Особенно в свете новой кампании РФ по выбиванию украинской энергетики.