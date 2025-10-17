Николаев вчера впервые с начала войны был атакован корректируемой авиационной бомбой (КАБ).

Об этом заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона.

"Тип боеприпаса еще устанавливают, но это первый случай с начала полномасштабной войны, когда окрестности города были атакованы управляемыми авиабомбами", - сообщил он.

В результате атаки, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте падения работали профильные службы, которые определяют тип боеприпаса и фиксируют последствия взрыва.

Напомним, в конце сентября Ким заявил, что в Николаеве должна появиться вода в кранах - правда, пока техническая. Воду подадут впервые с 2022 года.

Война в Украине идет 1332-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями пятницы, 17 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг украинские войска оттеснили россиян на Добропольском выступе в районе Нового Шахового и Кучерова Яра, что следует из сообщения Deep State. А вот к югу от Покровска российские войска захватили село Новопавловка. Также 16 октября был нанесен ракетный удар по учебному центру ВСУ в Кировоградской области.

