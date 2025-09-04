В Николаеве через две недели впервые с 2022 года возобновят водоснабжение. Ранее оно было приостановлено из-за подрыва водопровода.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, для возобновления за 6,5 млрд грн был построен новый магистральный водопровод из реки Южный Буг.

"В 2022 году русские взорвали ключевое водоснабжение, которое обеспечило город. С тех пор 500 тысяч Николаева живут без постоянного водоснабжения.

В 2024 году из государственного бюджета было выделено 8,7 млрд. США для строительства новой системы потребления воды из южной реки. Проекту удалось снизить стоимость в размере 6,5 млрд. США из -за агентства по восстановлению. Спасенные средства направлены на строительство водоснабжения в других регионах", - написала Свириденко.

При этом она отмечает, что воду уже начали подавать в системы и резервуары водоканала, а через две недели пресная вода полностью заменит соленную во всех системах города.

