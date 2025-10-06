Украинцы живут во время войны, "кайфуя". Им "не на что жаловаться", так как в стране "очень хорошие условия".

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью "Главкому".

"Сравните, как живут в войне Афганистан, Йемен или Палестина. Извините, мы живем кайфуя – с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия, как бы это ни звучало во время войны", - заявил Ким.

При этом он считает, что 3,5 года войны в Украине эквивалентны 15 годам во Второй мировой войне "из-за ускоренного развития событий и технологий, а это значит, что люди устали гораздо больше, чем тогда".

"Хотя Вторая мировая длилась шесть лет, нынешние три с половиной по уровню нагрузки равнозначны пятнадцати. Тогда с момента выезда на фронт могло пройти несколько месяцев. А у нас все — каждый день, а иногда каждый час. Поэтому люди устали гораздо больше", - отметил чиновник.

По мнению Кима, существует большой "разрыв" между жизнью в условном прифронтовом Херсоне и Тернополе в глубоком тылу - разные вопросы и проблемы.

Ранее Ким заявил, что у уклонистов нет права жить полноценной жизнью и кайфовать.



Напомним, как сообщает эксперт, среди жителей Украины наблюдается огромный запрос на мирные переговоры. С начала войны изменения в опросах по этой теме были колоссальными.