Журналист ТСН Дмитрий Святненко сообщил об очередном прилете по построению военных, которое проходило в тылу. Из-за удара погиб его брат, служивший в 35-й бригаде морской пехоты ВСУ, 43-летний Владимир Святненко.

Об этом работник СМИ написал в Фейсбуке.

Как сказано в посте, военных собирали в субботу на плацу для награждения.

"Моего брата убили в субботу. Он воевал с 2023-го. Прошел ад в Крынках, Курахово, Марьинку, Красногоровку... Его убили россияне. Но не в поле боя. В глубоком тылу. Его вместе с сослуживцами собрали на плацу, чтобы наградить. Собрали лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады. В повелительном порядке. На открытой территории. Прилетела баллистика. История халатности (или небрежности) повторилась", - написал Святенко.

Сколько всего погибло военных, журналист не уточнил.

Ранее мы не раз писали об ударах по скоплениям военных в тылу. Так, весной был атакован лагерь подготовки украинских военных в Сумской области. В России тогда заявили, что в результате попадания погибли до 70 бойцов ВСУ.

А осенью 2023 года большой резонанс вызвал удар по построению военных в одном из прифронтовых районов Запорожской области.