Погиб украинский инженер-создатель роботизированной машины для разминирования Богдан Змий.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Подробности гибели конструктора не разглашаются.

Летом 2023 года Богдан Змий вместе с ветераном войны Василием Кореневским основал компанию Rovertech. Предприятие специализируется на разработке и производстве беспилотных наземных систем: роботизированных платформ для разминирования – "Змий", логистики – "Змий Логистический" и пожаротушения.

Ранее в Киеве после российского удара погиб главный инженер подразделения ЗРК Patriot Сакун.

Война в Украине продолжается 1343-й день. Последние новости вторника, 28 октября 2025 года, публикуются у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги понедельника, 27 октября. По поступающей информации, в районе Покровска Донецкой области складывается тяжёлая ситуация. Как показывает карта Deep State, вокруг города расширилась серая зона, принявшая форму клешни. Противник вплотную приблизился к ключевой дороге, по которой снабжаются Покровск и Мирноград. Кроме того, россияне относительно быстро продвигаются на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

