Ведущий производитель дронов в Украине Fire Point до войны был кастинговым агентством для проектов Владимира Зеленского.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

По информации издания, её официально зарегистрированный владелец Егор Скалига и сегодня является исполнительным директором другой компании – At Point, – которая занимается поиском мест для съёмок фильмов.

Издание пишет, что компания, возглавляемая владельцем Fire Point, была отмечена в титрах романтической комедии 2016 года "Восемь лучших свиданий" с Зеленским в главной роли.

Сейчас Fire Point является одним из крупнейших подрядчиков украинской армии с контрактами на сумму один миллиард долларов в этом году, по данным её руководителей.

Компания заявляет, что также наращивает производство оружия дальнего действия под названием Flamingo, которое, как надеются чиновники, усилит способность Украины наносить удары в глубь территории РФ.

Контракты Fire Point в текущем году составляют около 10% расходов Украины на оборонные закупки. По данным правительственного аудита, правительство выделяет эти средства, несмотря на то, что Fire Point избежала предусмотренных законом переговоров о цене при заключении контракта.

"Исходя из стоимости деталей и рабочей силы, эксперты оценили, что дрон FP-1 от Fire Point можно изготовить дешевле, чем его цена в декабре 2024 года, которая составляла около 58 000 долларов за единицу. Эта оценка должна привести к переговорам со стороны Агентства по оборонным закупкам Украины, но этого не произошло, как обнаружили аудиторы. Без этих переговоров контракты были заключены на сумму, превышающую самый дешевый вариант производства дронов на 16,7 миллиона долларов, отмечают аудиторы", – пишет издание.

При этом компания сталкивается с обвинениями в использовании связей для получения контрактов, а её руководители заявляют, что их допрашивали в рамках антикоррупционного расследования.

В августе СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяет связи между Fire Point и бизнесменом Тимуром Миндичем, который является совладельцем телевизионной студии, основанной Зеленским.

Газета сообщила, что агентство выясняет, не получал ли Миндич доходы Fire Point как неназванный владелец. Fire Point заявила, что Миндич просил купить акции компании, но владельцы отказались их продавать.

Компания также обвиняется в том, что она получает льготные условия с подачи властей, несмотря на проблемы с качеством своих дронов, что, по мнению критиков, делают их менее эффективными при преодолении российской противовоздушной обороны, чем другие украинские аналоги.

Общественный антикоррупционный совет, независимая группа, следящая за оборонными закупками, призвал Верховную Раду провести расследование обвинений Fire Point в проблемах качества и ценообразования.

Майор ВСУ Юрий Касьянов, бывший командир подразделения беспилотников, сказал в интервью, что Fire Point выиграла контракты, несмотря на конструктивные недостатки, тогда как модель, которую он разработал под названием Spear, была проигнорирована.

По его словам, его беспилотник был проигнорирован, несмотря на то, что продемонстрировал систему наведения, устойчивую к препятствиям, взорвав два дрона в считанных ярдах от развевающегося над Кремлём флага РФ в Москве.

Касьянов заявил, что он давал показания в качестве свидетеля в антикоррупционном расследовании, связанном с Fire Point, и после этого командование расформировало его подразделение.

Напомним, вчера Владимир Зеленский рассказал о проблеме при производстве ракет "Фламинго", которая будет решена за счёт денег из бюджета.

Ранее мы разбирались, почему в ВСУ поставляют много бракованных дронов и какие коррупционные схемы существуют на их производстве.