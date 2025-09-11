В последнее время происходит все больше скандалов с производством дронов в Украине, которое во время войны прекратилось в огромный бизнес.

Так, Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело о коррупции со стороны одного из крупнейших производителей БпЛА - компании Fire Point, которую считают близкой к окружению Владимира Зеленского.

А на днях разошлась новость о том, что 60% поставляемых в армию по госзаказу беспилотников непригодны к использованию.

Мы поговорили с производителями дронов и с военными, чтобы узнать, какова ситуация в реальности.

В целом они утверждают, что показатель в 60% непригодных дронов если и преувеличен, то незначительно. Один из офицеров рассказал, что из-за огромного количества брака почти половина его подразделения БпЛА сидит и сутками разбирает и заново собирает неисправные дроны.

По словам других источников, такая высокая доля брака обусловлена несколькими причинами.

Первая связана с тем, что огромное количество дронов в Украине производят практически в кустарных условиях, буквально на коленке в гаражах неспециалисты, которые не имеют глубокого понимания технологических процессов.

Вторая причина - большое количество бракованных деталей из Китая, так как 99% дронов собирают именно из китайских запчастей (то есть чем больше БпЛА производит Украина, тем больше зарабатывает Китай). Раньше такого огромного спроса не было, и запчасти поставляли китайские фабрики, которые годами их разрабатывали и производили. Сейчас в связи с ажиотажным спросом как со стороны Украины, так и со стороны РФ китайцы подключили дополнительные производства, и детали тоже начали производить в гаражах.

Третья причина - тотальная коррупция при госзаказах на дроны. Центр этой коррупции – Министерство обороны. За взятки через ведомство можно протолкнуть контракты с совершенно непонятными производителями. Еще одна коррупционная схема при министерстве связана с кратным завышением стоимости дронов в сравнении с их себестоимостью. Ее реализуют через откаты в Минобороны.

Кроме того, зачастую беспилотники поставляют в подразделения только на бумаге. То есть по документом отгружают, условно говоря, 10 000 дронов, а в реальности доставляют не более 5000. Однако для работы такой схемы в доле должны быть командиры воинских частей, которые подписывают приемку фиктивного числа БпЛА.

Ранее западная пресса сообщала, что Украина потеряла 770 миллионов долларов из-за коррупции и неудачных сделок о поставке оружия.