При производстве украинских ракет дальнего поражения "Фламинго" возникла "технологическая проблема".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ТСН.

По его словам, существует "задержка с финансированием от партнёров, которую решают".

"Но госзаказ будет полностью выполнен до конца года, поскольку Украина нашла собственные ресурсы для проплаты", – цитирует президента телеведущая Алла Мазур.

Напомним, почти два месяца назад многие украинские паблики опубликовали, как утверждалось, видео запуска "Фламинго" по территории РФ.

При этом в западных СМИ появлялись достаточно скептические публикации относительно возможностей "Фламинго". Кроме того, производитель этих ракет компания Fire Point (считается близкой к окружению президента) в последнее время оказалась в центре ряда скандалов. СМИ писали о том, что в её отношении НАБУ расследует уголовные дела по злоупотреблениям при поставках БпЛА в армию.

Поэтому ряд комментаторов восприняли появившуюся вскоре после начала расследования информацию о разработке ракет "Фламинго" как пиар-акцию Fire Point с целью отвлечь внимание от коррупционного скандала.