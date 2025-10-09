Три ракеты украинского производства "Фламинго" были использованы при атаке на пограничную базу ФСБ на севере Крыма.

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt без уточнения источника информации, предполагая, что запуски ракет были испытанием в боевых условиях.

Газета приводит мнение норвежского эксперта по боеприпасам, который считает, что только две ракеты достигли цели, а одна упала в сотне метров от неё.

"На первый взгляд, это не очень хороший результат. Однако, если учесть, что удары оставили кратеры диаметром до пятнадцати метров, становится ясно: недостаток точности компенсируется огромной ударной силой", - пишет Welt.

Издание также ссылается на недавнюю статью британского журнала The Economist, согласно которой один запуск "Фламинго" стоит примерно 500 тысяч евро. Для сравнения, один "Томагавк" стоит два миллиона евро.

Welt считает "удивительным", что об этих ракетах в последнее время молчат. При этом издание утверждает, что их производили 50 единиц в месяц.

"Так где же остались "Фламинго"? Украинская армия могла усомниться в боеспособности своего нового оружия и распорядиться о его доработке. Кроме того, производственные мощности могли быть повреждены в результате российских атак. Информация о задержках в производстве не поступала в открытый доступ, но эти возможности нельзя исключать. Кроме того, возможно, украинское руководство ждет, пока собственные ракеты смогут быть использованы в сочетании с американскими "Томагавками", поставку которых, похоже, правительство США все-таки рассматривает", - пишет Welt.

Напомним, в середине августа многие украинские телеграм-каналы опубликовали видео, как утверждалось, боевого запуска "Фламинго". Однако с тех пор так и не появилось более-менее достоверных сведений о том, куда эти ракеты попали и попали ли вообще.

При этом украинские эксперты выражают сомнения в том, что для удара по пограничной базе ФСБ в Крыму применялись "Фламинго".

"Достоверного подтверждения штатного боевого применения "Фламинго" я нигде не нашёл. И это никак не могут быть журналистские статьи - ни наши, ни зарубежные, которые основаны на пиар-информации самой компании Fire Point. Обычно таким подтверждением является официальное сообщение от нашего Генштаба, подкреплённое спутниковыми или иными фото. В частности, о крылатой ракете "Пекло" такие материалы действительно существуют", - написал в Фейсбуке бывший инженер "Южмаша" Александр Кочетков.

"Не могу считать подтверждением боевого применения видео с запуском трёх "Фламинго" куда-то в сторону моря. Разрушения пограничной заставы в Крыму, которые якобы являются работой "Фламинго", на фото выглядят как нанесённые другими, менее мощными средствами. Да и до Крыма никак не три тысячи километров", - добавил Кочетков.

Напомним, в западных СМИ ранее уже появлялись довольно скептические публикации относительно возможностей "Фламинго" и их массового производства. Кроме того, производитель этих ракет компания Fire Point, которая считается близкой к окружению президента, в последнее время оказалась в центре ряда скандалов. СМИ писали о том, что в ее отношении НАБУ расследует уголовные дела о злоупотреблениях в поставках дронов в армию.

Поэтому некоторые комментаторы восприняли появившуюся вскоре после начала расследования информацию о разработке и применении ракет "Фламинго" как пиар-акцию Fire Point с целью отвлечь внимание от коррупционного скандала, а также привлечь финансовую помощь европейских стран.