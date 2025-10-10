В Сети появились фото, как утверждается, сбитой украинской ракеты "Фламинго".

Соответствующие снимки опубликовали российские военные телеграм-каналы.

Паблики заявляют, что ракета была сбита недалеко от линии фронта системой ПВО "Бук". Ее скорость была относительно (в сравнение с другими крылатыми ракетами) небольшая (600 километров в час), летела ракета на высоте 100 метров.

Также сообщается, что в ракете – советский двигатель и множество китайских деталей.

В качестве доказательства того, что это "Фламинго", приводится фото обломков некой ракеты с украиноязычными, русскоязычными, а также англоязычными (с телефоном киевской фирмы) надписями. Но по ним конкретную марку и тип ракеты определить невозможно.

Напомним, недавно западные СМИ сообщали об ударе "Фламинго" по погранзаставе в Крыму. Но украинские военные эксперты заявляли, что подтверждений этому нет.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что данные ракеты уже применялись в бою.

Ранее американская газета The Wall Street Journal писала, что у Украины нет денег на массовое производство своих ракет, включая "Фламинго".