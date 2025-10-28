Недавно испытанная российская атомная ракета "Буревестник" сможет обойти создаваемую США систему противоракетной обороны "Золотой купол".

Об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных экспертов.

"Новая ракета РФ может представлять потенциальную угрозу для предложенного Трампом "Золотого купола" – системы ПРО, которую разрабатывают для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, с траекторией движения гораздо выше, чем низколетящий "Буревестник", – пишет издание.

Как говорится в публикации, "это может дать Москве потенциальный рычаг давления в переговорах о контроле над вооружениями". Эксперты издания заявили, что остаётся неизвестной скорость и манёвренность ракеты, что усложняет оценки о том, возможно ли её заметить на достаточном расстоянии.

Ранее в New York Times писали, что новая ракета РФ "Буревестник" может пробить "Золотой купол" противоракетной защиты США, анонсированный Трампом.

Эта ракета использует для движения энергию ядерной реакции. В Москве заявляют, что она сможет летать гораздо дольше аналогичных боеприпасов и способна обходить современные системы противоракетной обороны.

