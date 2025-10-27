У Москвы есть готовность к встрече с президентом США Дональдом Трампом, но нет определённости в сроках её осуществления.

Об этом заявил советник главы РФ Владимира Путина Юрий Ушаков в комментарии кремлевскому журналисту Павлу Зарубину.

"У нас есть принципиальная готовность ко встрече с Трампом. Состоится ли она до Нового года, пока неизвестно", – сказал Ушаков.

Ранее в Белом доме заявили, что встреча Трампа и Путина ещё не отменена.

Перед этим Трамп объявил, что откладывает встречу с Путиным, потому что тот явно не готов выполнить его главное условие: остановить войну в Украине по линии фронта.

Путин подтвердил заявление Трампа об отмене их встречи в Будапеште.

"Было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки", – сказал глава Кремля, отметив, что разговор без проработки позиций смысла не имеет.

