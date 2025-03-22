Пентагон в срочном порядке разрабатывают систему противоракетной обороны под названием "Золотой купол", которая должна защитить США от ударов межконтинентальными ракетами.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

При этом Белый дом распорядился не ограничивать финансирование данного проекта.

Эта инициатива стала одним из ключевых оборонных приоритетов американского лидера Дональда Трампа, хотя в настоящее время "Золотой купол" находится лишь на стадии концептуальной разработки.

Новый комплекс рассматривается как американский аналог израильскому "Железному куполу" – его главной задачей будет защита всей территории США от баллистических и гиперзвуковых ракет.

По мнению бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона, адмирала в отставке Марка Монтгомери, на реализацию такой системы может потребоваться от семи до демяти лет, и даже после принятия её на вооружение, защита будет распространяться в основном на федеральные объекты и крупнейшие города.

Ранее Трамп объявил о начале разработки истребителя F-47, что будет "самым смертоносным" военным самолётом шестого поколения.

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