На прошедшем совещании Ставки верховного главнокомандующего Украины президенту Владимиру Зеленскому доложили об успешном применении против россиян украинских ракет – "Длинного Нептуна".

Об этом украинский лидер сообщает в традиционном вечернем обращении, что опубликовано в Телеграме.

"Можно сказать, удовлетворены результатами поражений", – комментрует Зеленский.

Напомним, в прошлом году американский Институт изучения войны писал, что ВСУ ударили модифицированными ракетами "Нептун" по отдалённому объекту на российской территории.

Война в Украине продолжается 1118-й день. Последниме новости с главными событиями 17 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне Генеральный штаб Вооружённых сил Украины подтвердил потерю Суджи под Курском. Таким образом ВСУ почти полностью свернули свой плацдарм в приграничье РФ. На данный момент российская территория, контролируемая украинскими войсками, сузилась до двух небольших участков и продолжает сокращаться. Подробно об операции под Курском мы писали в отдельном материале.

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