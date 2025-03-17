Вопрос уступок Киевом территорий обсуждался США и Украиной в рамках переговоров по заключению мира, к которому максимально приблизились стороны.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.

Также спикер сообщила, что судьба Запорожской АЭС будет обсуждаться в ходе телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Между тем Ливитт отказалась комментировать вопрос о политическом будущем президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы не станем забегать вперёд", - заявила спикер Белого дома.

Напомним, украинские власти отвергают возможность юридического признания российского статуса захваченных территорий, называя это "красной линией".

Также в Раде определили "три очень твёрдые красные линии" Украины при переговорах с Россией.

Война в Украине идет 1118-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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