Стороны никогда не были ближе к миру в Украине, чем сейчас.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

Согласно ее заявлению, "мы в десяти ярдах (9 метрах - Ред.) от достижения мира в Украине, и президент США Дональд Трамп "решительно настроен достичь этой цели".

Напомним, завтра должен состояться телефонный разговор Трампа и Путина.

При этом Белом дом заявляет, что Трамп готов задействовать "рычаги давления" на Россию, если предстоящий разговор с Путиным по Украине не оправдает ожиданий.

Сообщается, что США намерены обнародовать итоги разговора Трампа с Путиным сразу после его завершения.

Ранее в Белом доме ушли от ответа на вопрос, есть ли у Трампа механизм принуждения России к прекращению огня.

Также мы разбирались в отдельном материале, что происходит сейчас с переговорами о перемирии в Украине.

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