Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента Украины Владимира Зеленского к прямым переговорам с Россией.

Об этом Моди заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, Украина может вести "бесчисленные дискуссии" со своими союзниками, однако это "не принесет никаких результатов".

"Вместо этого в дискуссиях должны участвовать обе стороны", - сказал Моди.

Он уверен, что нынешняя ситуация предоставляет возможность для "содержательных и продуктивных переговоров".

"Независимо от того, сколько людей в мире поддерживают тебя, решения на поле боя никогда не будет. Решение наступит только тогда, когда и Украина, и Россия сядут за стол переговоров", - сказал Моди, адресуясь к Зеленскому.

Отметим, что глава украинского МИД Андрей Сибига сегодня прибывает в Индию, где будет находиться три дня.

Как мы писали, в конце октября Владимир Зеленский призвал премьера Индии отказаться от нейтралитета и встать на сторону Украины, прекратив экономическое сотрудничество с РФ.

Также президент Украины заявлял, что Индия может стать местом переговоров Украины и РФ.