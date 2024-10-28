Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьера Индии отказаться от нейтралитета и встать на сторону Украины, прекратив экономическое сотрудничество с РФ.

Об этом президент заявил в интервью The Times of India.

"Нельзя быть нейтральным, потому что это будет означать, что вы на стороне России. Между агрессором и жертвой не может быть нейтралитета. Я считаю это скрытой поддержкой России. Моди - премьер-министр действительно огромной страны с точки зрения населения, экономики, влияния и воздействия. Такая страна не может просто сказать, что мы заинтересованы в прекращении войны. Блокирование российской экономики, блокирование дешёвых энергоносителей, блокирование оборонно-промышленного комплекса России приведёт к снижению возможностей Москвы вести войну против нас", - заявил Зеленский.

Он снова сказал, что Индия может стать местом переговоров Украины и РФ.

Также Зеленский в очередной раз отверг китайско-бразильскую мирную инициативу, которая подразумевает заморозку по линии фронта.

"Предложения тех или иных стран, мы готовы их услышать. И предложения Индии, и ЕС, и Африканского континента. И если у Бразилии и Китая есть предложения, пожалуйста, но только на основе нашего формата, потому что война у нас", - заявил президент.

Формула Зеленского, напомним, подразумевает завершение войны после полного вывода российских войск из Украины. Тогда как Китай и Бразилия предлагают остановить войну по линии фронта и начать переговоры.

Также президент назвал "пророссийски настроенными" членов БРИКС и участников недавнего саммита в Казани. На нём, напомним, был и Моди. Итоги саммита мы анализировали в отдельном материале.