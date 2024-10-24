Саммит БРИКС - организации, включающей в себя самые крупные незападные экономики: Бразилию, Российскую Федерацию, Индию, Китай и Южную Африку - сегодня закончился в Казани. Форум включал и встречу в расширенном формате, в которой участвовали представители не только девяти членов БРИКС, но и более 30 других государств, а также генерального секретаря ООН.

Такой наплыв делегаций сам по себе был расценен в СМИ как свидетельство того, что попытки западных стран изолировать Россию из-за вторжения в Украину привели по большей части к изоляции ее только от самого Запада и подконтрольных ему институтов.

В тоже время, на Западе и в Украине делают акцент на том, что России не удается внутри БРИКС сделать преобладающей линию на противостояние с западными странами. Заявляется, что часть государств объединения (в частности Индия и Бразилия) выступают категорически против этого. Также обращается внимание на довольно короткий и общий пункт в декларации саммита касательно войны в Украине.

Характерно, что сам Путин в своей итоговой пресс-конференции отдельно акцентировал внимание, что БРИКС не создается для замены существующих международных институтов, а продвигаемая РФ тема новой международной системы расчетов внутри объединения (о ней было упомянуто и в итоговой декларации) не является альтернативой SWIFT, которой сама Россия не может полноценно пользоваться из-за западных санкций. Кроме того, он заявил, что РФ будет свои проблемы "решать сама", не втягивая в них партнеров по БРИКС.

Однако, тем не менее, сам по себе дух декларации саммита был выдержан в достаточно "антизападных" тонах. Упоминались преимущества "многополярного мира", осуждались санкции и содержался призыв к большему представительству незападных стран в международных организациях вроде МВФ. То есть, в этом плане, БРИКС действительно себя не позиционировал как альтернативу уже существующим институтам, а выступает за то, чтоб лишь Запад "контрольного пакета влияния" в этих институтах.

Что касается Украины, то важнейшим итогом саммита стало то, что Кремль фактически солидаризировался с выдвинутой Китаем и Бразилией мирной инициативой, которая предусматривает скорейшее окончания войны по линии фронта. Накануне саммита в позиции Кремля были сомнения, так как данная инициатива фактически противоречит озвученным Путиным в июне 2024 года условиям прекращения войны, содержащим, в том числе, и требование вывода украинских войск из четырех областей, а не остановку боевых действий по линии фронта.

Однако, и сам Путин, и другие представители российской власти отзывались о проекте Пекина и Бразилии сугубо положительно, заявляя, что он может стать основой для мирных переговоров. Также Путин выразил свою готовность пойти на такие переговоры, заявив, что от них отказывается Зеленский.

Пока непонятно - свидетельствует ли это о реальной смене позиции РФ по условиям окончания войны и о снятии требований по выводу войск из четырех областей либо речь идет о дипломатическом маневре Москвы, которая исходит из того, что Зеленский китайско-бразильскую инициативу все равно не примет, а потому ее можно поддержать, чтоб укрепить отношения внутри БРИКС и показать, что эта группа выступает по теме войны в Украине "единым фронтом".

Напомним, что Киев бразильско-китайскую инициативу жестко раскритиковал и отвергает любые варианты прекращения войны, при которых сохраняется контроль РФ над частью украинской территории.

И на этом фоне заявления Москвы о поддержке инициативы укрепляют ее позиции среди крупнейших стран Глобального юга (большинство которых также выступает за скорейшее прекращение войны) и, соответственно, еще более усложняет для украинской власти и Запада решение и без того непростой, но стратегически важной задачи - "перетягивания" на свою сторону партнеров РФ по БРИКС для организации совместного давления на Москву.

В условиях, когда Путин поддерживает китайско-бразильскую инициативу, а Зеленский ее отвергает, решить эту задачу будет крайне трудно.

Подробнее об итогах саммита - в статье "Страны".

Поговорить о деньгах

Саммит БРИКС, завершившийся сегодня в Казани, впервые прошел в расширенном составе. С создателями объединения - Бразилии, РФ, Индии и Китаю, а также позже присоединившейся ЮАР, впервые сели за общий стол Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

По идее там должна быть и Саудовская Аравия, которая, исходя из официальных заявлений других членов БРИКС, была принята в объединение наравне с другими новичками. Однако сам Эр-Рияд этого не подтвердил, и в заседании в "узком" составе его представителя не было, что означает: саудиты в БРИКС официально пока не вошли.

Делегацию саудитов в Казани возглавии министр иностранных дел страны Фейсал бен Фархан Аль Сауд. На саммит он прибыл 23 октября. А накануне - 22 октября о встрече с главой саудовской дипломатии, состоявшейся, по-видимому, в тот же день или накануне, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

По его словам, обсуждались, помимо прочего, "дальнейшие шаги восстановления справедливости по формуле мира, а также план победы Украины".

Такая встреча перед казанским саммитом вряд ли была случайностью. Это своеобразный знак Западу, где приветствуют тех, кто в отношениях с БРИКС (и конкретно Россией) и западными странами руководствуется принципом "и вашим, и нашим".

"Эр-Рияд, думаю, все-таки в итоге вступит в "клуб", куда входят главные потребители саудовской нефти Китай и Индия. Однако саудиты видят БРИКС как объединение не антизападное, а незападное. Мол, мы альтернатива, но хотим работать со всеми мировыми рынками, иметь хорошие отношения с США и западными странами. Это будет параллельный сотрудничеству с БРИКС процесс", - объясняет "Стране" эксперт по вопросам Ближнего Востока Илья Куса.

На саммит не приехал президент Бразилии Лула да Силва, который неожиданно перед саммитом упал и повредил голову, что, согласно официальному заявлению, не позволило ему прилететь в Казань. Но не все поверили, что травма была настолько серьезной.

И тут же пошли разговоры о том, что болезнь эта носит не медицинский, а "дипломатический" характер. То есть, является лишь предлогом, чтоб президент Бразилии не прилетел в Казань.

В тоже время, сам ход саммита намеки на такой вывод не содержал.

Силва лично присоединился к заседанию по видеосвязи. В Казань приехала и его ближайшая соратница, экс-президент Бразилии Дима Руссефф. Причем Путин предложил продлить ее полномочия на посту президента Нового банка развития БРИКС - потенциально важного проекта, который, по задумке РФ, может стать основной для создания неподконорольного Западу глобального финансового рынка.

Единственное противоречие с Бразилией, которое публично упомянул Путин - это Венесуэла. Силва негативно относится к нынешнему лидеру этой страны Мадуро, а Россия Мадуро поддерживает. Президент РФ признал, что позиции по Венесуэле у России и бразильских властей не совпадают, но дал понять, что может выступить посредником между двумя латиноамериканскими странами и что Мадуро попросил Путина передать некое послание Силве.

Западные же СМИ, комментируя итоги саммита, особо делали акцент на позиции Индии, которая, в их трактовке, является главным "тормозом" антизападного тренда в БРИКС.

Bloomberg цитирует заявление премьер-министра Индии Моди, которое, по данным издания, он сделал на закрытом пленарном заседании саммита лидеров БРИКС: "мы должны быть осторожны, чтобы эта организация не приобрела имидж организации, которая пытается заменить глобальные институты. Мы должны дать миру понять, что БРИКС — это не раскольническая организация, а та, которая работает в интересах всего человечества".

Bloomberg противопоставляет эту позицию "стремлению России и Китая бросить вызов мировому порядку, возглавляемому США".

"Моди нелегко найти баланс между отношениями с Россией, от которой Индия зависит в плане дешевой нефти, и США, которые предоставляют доступ к передовым технологиям для развития производства и создания новых рабочих мест в южноазиатской стране", - считает издание.

В тоже время, трудно сказать, насколько в реальности между Индией с одной стороны, и Китаем и Россией с другой стороны существуют глубокие противоречия относительно развития БРИКС.

В рамках саммита Моди и Си Цзиньпин провели первые за два года двусторонние переговоры.

А судя по декларации саммита, БРИКС стремится не создать некие структуры, параллельные уже существующим международным институтам, а заставить Запад "поделиться" контролем над последними.

Например, над МВФ.

"Мы подтверждаем приверженность поддержанию прочной и эффективной глобальной системы финансовой безопасности при центральной роли Международного валютного фонда, основанного на системе квот и обладающего достаточными финансовыми ресурсами. Мы призываем к реформе Бреттон-Вудских институтов, включая расширение представленности развивающихся стран и государств с формирующимся рынком на руководящих постах, с тем чтобы отразить их вклад в мировую экономику", - говорится в итоговой декларации.

"Друзья мира" напомнили о себе

Путин в своем вступительном слове первым вопросом предложил обговорить "сотрудничество государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование острых региональных конфликтов".

Под "конфликтами"имелась в виду, помимо прочего, война в Украине. Этой темы значительно коснулся в своем выступлении председатель КНР Си Цзиньпин. Он напомнил, что Китай, Бразилия и ряд других стран глобального юга создали инициативу по урегулированию украинского кризиса "Друзья мира".

Он сказал, что искать компромисс нужно искать на условиях недопущения расширения конфликта, отказа от эскалации боевых действий и "подливания масла в огонь" (эта формулировка звучала еще в китайских мирных предложениях в 2023 году).

При этом, исходя из официальных источников, те же премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамофоза украинской темы вообще не коснулись. Хотя на встрече с Путиным индийский лидер призвал к урегулированию конфликта в Украине "мирными способами" и заявил о "полной поддержке" "скорейшего установления мира и стабильности".

В свою очередь Рамафоза, обойдя проблему Украины, достаточно жестко прошелся по адресу Израиля за его действия в секторе Газа, обвинив Тель-Авив в "геноциде".

Вопрос Украины

В итоговой декларации вопрос украинско-российской войны также был упомянут, но об этом подробнее расскажем чуть ниже.

А пока напомним, что произошло накануне старта саммита.

Как сообщала "Страна", президент Владимир Зеленский через Financial Times довольно неожиданно предложил Москве взаимно прекратить удары по энергетике. И это может стать шагом к "концу горячей фазы войны".

Выглядело это как завуалированный призыв к странам "глобального юга" побудить Москву согласится на такое предложение и отказаться от ударов по энергетике (подробнее о подоплеке этого мы писали здесь).

Политолог Руслан Бортник считает, что Киев поступил так, как сделала Москва перед швейцарским форумом.

"Помните: перед "саммитом мира" Путин предложил условия для прекращения огня и переговоров: вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и отказ Украины от вступления в НАТО. Теперь в ту же игру предложением по энергетике попытался сыграть Киев. Кстати, встреча Ермака с главой МИД Саудовской Аравии может тоже преследовать эту цель. Однако, как мне кажется, эта инициатива не выглядит завершенной", - комментирует эксперт "Стране".

Чтобы она получила продолжение, на нее должен отреагировать кто-то российского руководства.

"Если ответит сам Путин или Ушаков (помощник президента России Юрий Ушаков - Ред.), тогда будет обсуждаться. Но пока что это на уровне пожеланий украинской власти, к которым все привыкли в последнее время", - комментирует политолог Кость Бондаренко "Стране".

Так или иначе, но никто из участников саммита БРИКС о теме ударов по энергетике, поднятой Зеленским, публично не упомянул. Не было упомянуто это и в итоговой декларации саммита.

Из 134 ее пунктов о войне в Украине шла речь лишь в одном пункте. В нем говорится, что страны-участники БРИКС напоминают о "национальных позициях" в отношении конфликта и выступают за его скорейшее "мирное урегулирование посредством диалога и дипломатии". А также "с удовлетворением" отмечают "соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии". В последнем случае речь, очевидно, идет о китайско-бразильской инициативе.

В МИД Украины восприняли этот пункт в декларации как свидетельство того, что "России не удалось экспортировать участникам саммита БРИКС свои неоимпериалистические взгляды на изменение мирового правопорядка и глобальной архитектуры безопасности путем агрессии против Украины".

"Попытки Москвы навязать представление о якобы альтернативной позиции т. н. глобального юга относительно российской агрессии против Украины потерпели очередное фиаско. Декларация продемонстрировала, что БРИКС как объединение не имеет единой позиции относительно российской агрессии против Украины", - говорится, в частности, в заявлении.

Тем не менее, Россия под декларацией подписалась. Кость Бондаренко полагает, что согласившись на подобную формулировку, Москва согласилась "дальше двигаться в рамках китайско-бразильской мирной инициативы".

"Фактически это стало понятно после заявления Путина, что предложения "Друзей мира" - это "хорошая база для поиска мира". Теперь мы увидим конкуренцию двух форматов - китайского-бразильского и условно западного, который озвучивает регулярно с теми или иными изменениями Украина. Впрочем, до того, как выяснится имя нового президента США, будет относительное затишье", - прогнозирует Бондаренко.

Политолог Бортник говорит, что в случае имплементирования инициативы "Друзей мира", которое, "конечно", невозможно без участия Украины, для БРИКС это станет настоящим "прорывом" на международного арене.

"Это будет значить, что регулирование международных отношений и разрешение конфликтов перешло от стран "Большой семерки" к объединению БРИКС. Но в целом это пока партнерско-приятельская структура, которая нуждается повышении эффективности управления, четких критериев приема в состав, синхронизации экономической политики, в том числе в диалоге с коллективным Западом. Только решение этих и многих других вопросов позволит сказать, что БРИКС перерос формат клуба по интересам", - настаивает Бортник.

Впрочем, пока перспективы поддержки Украиной бразильско-китайской инициативы выглядят крайне туманными. Киев жестко негативно относится к любым предложениям окончания войны по линии фронта. Не исключено, правда, что данная позиция может измениться в случае победы на выборах Трампа, который, судя по данным СМИ, как раз к такому варианту прекращения боевых действий и хочет склонить украинские власти.

И в этом плане то, что Путин фактически поддержал китайско-бразильский мирный план, еще более затрудняет задачу Киева и его западных партнеров создать широкую коалицию, включая страны Глобального юга, для давления на Москву с целью заставить ее принять украинские условия окончания войны. И данная задача станет вообще практически не решаемой, если после выборов в США на позицию завершения боевых действий по линии фронта станет и Вашингтон.